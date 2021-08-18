Амбиции TehnoTable на конкурсе Visa Elevator Pitch Day

Украинская компания «TechnoTable» специализируется на производстве современных функциональных столов с регулировкой высоты. Одним из основателей брендового производителя является Самохина Александра.

Ведущий операционный менеджер организации раскрыла суть утвержденных бизнес-планов. Руководством компании было принято решение принять участие в конкурсе Visa Elevator Pitch Day.

“Visa предлагает проверить свои шансы на успех в рамках уникального проекта. Visa Elevator Pitch Day официально состоится в конце августа 2021 года.

Суть конкурса: Вы презентуете свой бизнес проект в течение 1 минуты и в случае одобрения получаете 100 тыс. на его развитие.”

Особенности компании «Techno Table»

Techno Table представляет собой брендового производителя столов, оснащенных электронной системой регулировки высоты. Выполняем заказы любого уровня сложности «под ключ» (от чертежа до изготовления, упаковки).

В основу формирования коммерческого проекта была положена проблема малоподвижного образа жизни. К сожалению, гиподинамия – это широко распространенная современная болезнь. По официальным данным ВОЗ, заболевание уверенно занимает IV место среди причин, влияющих на преждевременную смертность.

Ученые убеждены, что из-за сидячей работы, учебы увеличивается риск развития ряда болезней (варикоз, остеохондроз, сбои в сердечно-сосудистой системе). При помощи наших столешниц Вы всегда будете находиться в динамичной позе и улучшите самоощущение, нейтрализуете негативные факторы от сидячей работы.

Наши достижения

В 2021 году наши специалисты разработали уникальные механизмы подъема конструкции. В результате, современные модели получили новые комплектующие. За нами числится 2 зарегистрированных патента на:

эргономичную столешницу с базовыми размерами;

функциональную станцию (совместная разработка с Alan Design Studio).

Линейка моделей для детей

Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на детях, подростках и взрослых. По данным ВООЗ за 2020 год более 80,9% населению планета характерна гиподинамия. Наша детская линия столов с электронной регулировкой высоты позволяет решить эту проблему за счет:

регулировки наклона столешницы (чтение, письмо, рисование),

динамических поз в сидячем, стоячем положениях.

Победа в конкурсе

Наши столы укомплектованы модулями собственного производства, пульты поставляются из КНР. В случае победы в конкурсе мы планируем наладить выпуск собственных пультов управления, что позволит:

более точно регулировать высоту стола;

блокировать конструкцию от детей;

напоминать о необходимости изменения положения тела;

быстро управлять столом, подъемников мониторов с электронным приводом.

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