Амбіції TehnoTable на конкурсі Visa Elevator Pitch Day

Українська компанія «TechnoTable» спеціалізується на виробництві сучасних функціональних столів з регулюванням висоти. Одним із засновників брендового виробника є Самохіна Олександра.

Ведучий операційний менеджер компанії розкрила суть затверджених бізнес-планів. Керівництвом компанії було прийнято рішення взяти участь в конкурсі Visa Elevator Pitch Day.

"Visa пропонує перевірити свої шанси на успіх в рамках унікального проекту. Visa Elevator Pitch Day офіційно відбудеться в кінці серпня 2021 року.

Суть конкурсу: Ви презентуєте свій бізнес проект протягом 1 хвилини і в разі схвалення отримуєте 100 тис. гривень на його розвиток. "

Про компанію «TechnoTable»

TechnoTable представляє собою брендового виробника столів, оснащених електронною системою регулювання висоти. Виконує замовлення будь-якого рівня складності «під ключ» (від креслення до виготовлення, пакування, підтримки).

В основу формування комерційного проекту була покладена проблема малорухливого способу життя. На жаль, гіподинамія - це широко поширена сучасна хвороба. За офіційними даними ВООЗ, захворювання впевнено займає IV місце серед причин, що впливають на передчасну смертність.

Вчені переконані, що через сидячої роботи, навчання збільшується ризик розвитку ряду хвороб (варикоз, остеохондроз, збої в серцево-судинній системі). За допомогою столів від ТехноТейбл Ви завжди будете перебувати в динамічній позі і поліпшете самовідчуття, нейтралізуєте негативні фактори від сидячої роботи.

Наші досягнення

У 2021 року наші фахівці розробили унікальні механізми підйому конструкції. В результаті, сучасні моделі отримали нові комплектуючі. Цього ж року ми отримали два патенти на:

ергономічну стільницю з базовими розмірами;

функціональну станцію (спільна розробка з Alan Design Studio).

Лінійка моделей для дітей

Малорухливий спосіб життя негативно позначається на дітях, підлітках і дорослих. За даними ВООЗ за 2020 рік для понад 80,9% населення планети характерна гіподинамія. Наша дитяча лінія столів з електронним регулюванням висоти дозволяє вирішити цю проблему за рахунок:

регулювання нахилу стільниці (читання, письмо, малювання),

динамічних поз в сидячому, стоячому положеннях.

Перемога в конкурсі

Наші столи укомплектовані модулями власного виробництва, пульти поставляються з КНР. У разі перемоги в конкурсі ми плануємо налагодити випуск власних пультів управління, що дозволить:

більш точно регулювати висоту столу;

блокувати конструкцію від дітей;

нагадувати про необхідність зміни положення тіла;

швидко управляти столом, підйомниками моніторів з електронним приводом.

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