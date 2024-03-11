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Амбітний дебютант УПЛ залишився без головного тренера: він не перемагав 6 турів

Фото: Юрій Калітвінцев став безробітним (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Юрій Калітвінцев пішов із посади головного тренера житомирського "Полісся" після низки невдалих результатів команди.

Про це заявив президент "поліських вовків" Геннадій Буткевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

55-річний фахівець звільнив крісло керманича житомирян. Він написав заяву про відставку за власним бажанням.

"Взагалі за весь період нашої співпраці він завжди знаходив розумні рішення та достойно справлявся з усіма труднощами. Але зараз, за його словами, він відчуває втому і не може підвести команду, тому рішення про відставку Юрія Миколайовича одне з найскладніших як для нього так і для мене", – заявив Буткевич.

Виконувачем обов'язків головного тренера "поліських вовків" став Сергій Шищенко. Донедавна він працював із фарм-клубом житомирян – лідером Другої ліги "Звягелем". Раніше українець вже працював із "Поліссям" у 2020-2021 рр.

Останнім матчем для Калітвінцева на посаді стала домашня поразка від "Олександрії" (1:2). Житомиряни не перемагали в чемпіонаті України з 11 листопада та опустилися на 6-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Поліські вовки" набрали 33 очки.

До слова, раніше нападник "Шахтаря" Кевін став футболістом туру Прем'єр-ліги.

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