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Амбітний дебютант УПЛ забрав обидві нагороди за підсумками жовтня

Фото: Юрій Калітвінцев визнаний тренером жовтня (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" отримало два призи за підсумками місяця в українській Прем'єр-лізі. Найкращим тренером вересня став Юрій Калітвінцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

55-річний фахівець на чолі "поліських вовків" здобув 10 очок у чотирьох жовтневих поєдинках. "Полісся" сенсаційно переграло київське "Динамо" (3:2), розгромило "Ворсклу" з Полтави (3:0) та мінімально здолало луганську "Зорю". Лише "Колос" із Ковалівки зумів відібрати очки в житомирян (0:0).

Калітвінцев за підсумками голосування набрав 52,5%. Він випередив тріумфатора вересня – керманича криворізького "Кривбаса" Юрія Вернидуба (29,6%). Третім на фініші опинився коуч "Дніпра-1" Юрій Максимов (17,9%).

Натомість Бені Макуана – найкращий футболіст жовтня в УПЛ. Крайній нападник за місяць оформив 2 забиті м'ячі. Він доклався до розгрому "Ворскли" та вирвав для "Полісся" перемогу над "Зорею". У голосуванні конголозець набрав 53,8%.

До середини листопада "Полісся" закріпилося в першій двійці команд Прем'єр-ліги. Наразі житомиряни набрали 29 очок і лише на один пункт відстають від "Дніпра-1". Тим часом у Кубку України "поліські вовки" пробилися до 1/2 фіналу.

 

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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