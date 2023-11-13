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Амбициозный дебютант УПЛ забрал обе награды по итогам октября

Фото: Юрий Калитвинцев признан тренером октября (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" получило два приза по итогам месяца в украинской Премьер-лиге. Лучшим тренером сентября стал Юрий Калитвинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

55-летний специалист во главе "полесских волков" завоевал 10 очков в четырех октябрьских поединках. "Полесье" сенсационно обыграло киевское "Динамо" (3:2), разгромило "Ворсклу" из Полтавы (3:0) и минимально одолело луганскую "Зарю". Только "Колос" из Ковалевки сумел отобрать очки у житомирян (0:0).

Калитвинцев по итогам голосования набрал 52,5%. Он опередил триумфатора сентября – наставник криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба (29,6%). Третьим на финише оказался коуч "Днепра-1" Юрий Максимов (17,9%).

В свою очередь Бени Макуана – лучший футболист октября в УПЛ. Крайний нападающий за месяц оформил 2 забитых мяча. Он приложился к разгрому "Ворсклы" и вырвал для "Полесья" победу над "Зарей". В голосовании конголозец набрал 53,8%.

К середине ноября "Полесье" закрепилось в первой двойке команд Премьер-лиги. В настоящее время житомиряне набрали 29 очков и только на один пункт отстают от "Днепра-1". Тем временем в Кубке Украины "полесские волки" пробились в 1/2 финала.

 

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