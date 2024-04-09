Амбітний дебютант УПЛ повернув у чемпіонат менеджера-іноземця

36-річний аргентинець приєднався до "поліських вовків". Він виконуватиме обов'язки спортивного директора житомирян.

Про призначення Друді команді оголосив президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Він окреслив коло обов'язків нового менеджера житомирян. Він займатиметься залученням і розвитком молодих талантів і формуванням кадрового потенціалу для створення атакувальної швидкої вертикальної моделі ведення гри.

Друді перебував без роботи з літа 2023 року, коли покинув іспанську "Альмерію". Там аргентинський фахівець впродовж чотирьох років працював спортивним директором. Раніше він здобув диплом УЄФА категорії Pro.

Хто такий Даріо Друді

Уродженець Буенос-Айреса, отримав італійський паспорт. У різні роки працював скаутом, тренером і функціонером.

У 2011-2016 рр. був "розвідником" іспанського "Вільярреала". Звідти переїхав до України, де посеред сезону 2016/17 став в. о. керманича "Зірки". Після півроку в структурі французького "Монако", де працював відеоаналітиком, опинився в "Карпатах".

У місті Лева затримався на понад рік. Був спортивним директором і асистентом головного тренера "зелено-білих". Восени 2018-го став помічником керманича єгипетського "Пірамідс", а пізніше перейшов там на посаду спортивного директора.