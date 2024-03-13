Амбітний дебютант УПЛ підписав списаного "Шахтарем" українця

30-річний виконавець у день народження приєднався до "поліських вовків". Він не провів жодного поєдинку в нинішньому сезоні.

Петряк орендований "Поліссям" до завершення кампанії 2023/24. Контракт вінгера з "гірниками" чинний до літа 2026-го. У новій команді українець намагатиметься реанімувати кар'єру під 10-м ігровим номером.

У чемпіонат України Петряк повернувся перед минулим сезоном. Він доклався до завоювання титулу командою Ігора Йовічевіча, зігравши 13 поєдинків у Прем'єр-лізі (1 гол). Із весни 2023-го на поле на виходив, зокрема через травму щиколотки.

"Полісся" в сезоні 2023/24

Перший сезон в історії команди на рівні Прем'єр-ліги. Під керівництвом Юрія Калітвінцева пішла на зимову паузу на третій сходинці, відставши від дуету лідерів на 2 очки.

"Поліські вовки" в другій частині сезону не здобули жодної перемоги. Житомиряни розписали нічию з "Рухом" (1:1), а потім зазнали домашніх поразок від ЛНЗ (0:1) та "Олександрії" (1:2). Після цих результатів Калітвінцев подав у відставку.

Виконувачем обов'язків головного тренера команди став Сергій Шищенко. Колишній півзахисник збірної України, найімовірніше, працюватиме з "Поліссям" до кінця сезону.