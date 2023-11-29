"Амбасадори винного смаку": Villa UA презентувала продукцію на виставці у Парижі

Учасники заходу мали можливість ознайомитися з відеоматеріалами, які ілюстрували життя наших виноробів під час важких часів, та процесом відновлення українських винних господарств.

"Цей захід був більшим, ніж просто презентація вин. Це була подорож у минуле, що подарувала Франції найкращі зразки українського вина", - зазначають в компанії.

На заході усі учасники вперше мали можливість оцінити вина відомих українських марок, включаючи вина Villa UA, які були відібрані дегустаційною комісією як "Амбасадорські вина 2023" та представлені в Дипломатичній академії України при МЗС України.

Презентація в Українському культурному центрі у Парижі була важливим кроком для української виноробної галузі. Вона допомогла відкрити світу різноманіття винного смаку України та вразити гостей своєю автентичністю.

На події також були присутні дипломати, ресторатори, фахівці Міжнародної Організації Винограду та Вина (OIV). Пан Jean Lanotte (Жан Ланот), новопризначений Радник Франції з сільськогосподарських питань в Україні, гідно оцінив чудові зразки сухого вина Villa UA - Chardonnay Sauvignon.

Під час презентації було наголошено, що ця подія - це лише початок, наступний крок - співпраця української виноробної галузі та світу. Мета: популяризація українських вин та сприяння їх експорту.

"Смак може бути сильнішим, ніж слова, і вина від Villa UA - це живий приклад, який відображає відвагу та вольовий дух наших виноробів. Українське вино, не дивлячись ні на що, примножує свою славу та збагачує смакові враження. Villa UA подолала усі виклики та готова подарувати світу ще більше смакових відкриттів", - наголошують в компанії.