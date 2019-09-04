Amazon запустил тестирование оплаты товаров жестами

Американская компания Amazon запустила тестирование системы оплаты товаров жестами и идентификации покупателя по рисунку на ладони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

Сообщается, что Amazon планирует связать биометрические данные клиентов с их аккаунтами и платежными данными. В дальнейшем это позволит им расплачиваться за товары с помощью жестов, система будет называться Orville.

Также сообщается, что система идентификации Amazon принципиально отличается от сканеров отпечатков пальцев, так как не требует физического прикосновения руки к поверхности сканирования. В частности, система Orville будет использовать компьютерное зрение для обработки и определения формы, размера и рисунка руки.

Предполагается, что данная технология будет внедрена в супермаркетах Whole Foods, которые принадлежат Amazon.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon. Причиной такого расследования стала практика собирать данные продавцов, которые работают на платформе Amazon.

Отметим, этим летом Amazon стал самым дорогим брендом в мире. Согласно исследованиям стоимость бренда достигла 315 млрд долларов.