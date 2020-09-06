Amazon запретил импорт семян в США из-за подозрительных посылок из Китая

Фото: офис Amazon (facebook.com/amazon)

Американская компания Amazon установила запрет на импорт семян в США после того, как граждане страны получили тысячи посылок от неизвестных отправителей из Китая. Запрет начал действовать с 3 сентября.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо фирмы.

Amazon предупредил иностранных партнеров о своем решение и обязал продавцов удалить публикации с соответствующими предложениями.

Продавать семена теперь разрешено только тем, кто находится на территории США. Аккаунты, которые нарушили этот запрет, могут удалить.

Сначала власти нескольких американских штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. В управлении сельского хозяйства Нью-Йорка гражданам рекомендовали не трогать полученные семена, а также держать их подальше от детей и домашних животных.

Позже в Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды. По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, среди семян не было выявлено опасных для жизни растений. В свою очередь власти Китая заявили о своей непричастности к возможной отправке посылок с семенами с территории КНР.

Напомним, в феврале ряд стран прекратили почтовое сообщение с Китаем в связи с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что основатель компании Amazon Джефф Безос из-за коронавируса потерял 8 млрд долларов, более 7% своего собственного капитала, поскольку акции Amazon упали почти на 8%.