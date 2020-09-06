ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Amazon заборонив імпорт насіння в США через підозрілі посилки з Китаю

США, Неділя 06 вересня 2020 06:50
Amazon заборонив імпорт насіння в США через підозрілі посилки з Китаю
Фото: офіс Amazon (facebook.com/amazon)
Автор: Артур Родивилов

Американська компанія Amazon встановила заборону на імпорт насіння в США після того, як громадяни країни отримали тисячі посилок від невідомих відправників з Китаю. Заборона почала діяти з 3 вересня.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на лист фірми.

Amazon попередив іноземних партнерів про своє рішення і зобов'язав продавців видалити публікації з відповідними пропозиціями.

Продавати насіння тепер дозволено тільки тим, хто перебуває на території США. Акаунти, що порушили цю заборону, можуть видалити.

Спочатку влада декількох американських штатів запідозрила, що мова може йти про шкідливі рослини. В управлінні сільського господарства Нью-Йорка громадянам рекомендували не чіпати отримані насіння, а також тримати їх якомога далі від дітей і домашніх тварин.

Пізніше в Міністерстві сільського господарства США повідомили, що людям надсилали насіння м'яти, розмарину, лаванди. За словами представника відомства Осами ель-Ліссі, серед насіння не було виявлено небезпечних для життя рослин. Своєю чергою влада Китаю заявила про свою непричетність до можливого відправлення посилок з насінням з території КНР.

Нагадаємо, в лютому низка країн припинила поштове повідомлення з Китаєм у зв'язку з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що засновник компанії Amazon Джефф Безос через коронавірус втратив 8 млрд доларів, понад 7% власного капіталу, оскільки акції Amazon впали майже на 8%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка КитайимпортAmazonпосылки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся