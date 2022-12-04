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Amazon та Apple відновлять рекламу у Twitter, - ЗМІ

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США, Неділя 04 грудня 2022 06:48
Amazon та Apple відновлять рекламу у Twitter, - ЗМІ Фото: Amazon та Apple відновлять рекламу у Twitter (GettyImagees)
Автор: Антон Малиновський

Amazon та Apple планують відновити розміщення реклами в Twitter. Перша компанія платитиме за це близько 100 млн доларів за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання зазначає, що до цього компанія очікує деяких налаштувань безпеки рекламної платформи соціальної медіа-компанії. А генеральний директор Twitter Ілон Маск під час розмови у Twitter Space заявив, що аналогічне рішення прийняла і Apple.

Нагадємо, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичний підхід мільярдера Ілона Маска до управління купленою ним компанією.

Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

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