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Amazon стала второй по величине американской компанией

НовостиЭкономика    21.03.2018 - 21:09
Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)
Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

На первом месте среди американских компаний находится Apple

К завершению торгов 20 марта благодаря росту стоимости акций онлайн-ритейлер Amazon впервые обошел по капитализации материнскую структуру Google - Alphabet, заняв второе место по этому показателю среди американских компаний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные торгов.

Акции Amazon подорожали на 2,69%, до 1,586 тыс. долларов, что соответствует капитализации в 768 млрд долларов. Акции Alphabet подешевели на 0,39%, до 762 млрд долларов. На первом месте находится Apple с капитализацией 889 млрд долларов.

Как известно Amazon - один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через интернет. В мае 2017 года цена на акции Amazon впервые преодолела порог в 1 тыс. долларов.

Напомним, как сообщалось ранее, американская компания Amazon впервые стала самой дорогой торговой маркой в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 500 самых дорогих брендов, составленного консалтинговой компанией Brand Finance.

Согласно данным рейтинга, за прошедший год компания увеличила свою стоимость на 42%, и стала лидером, обогнав Google и Apple.

По итогам 2017 года стоимость бренда оценивается в 150,8 млрд долларов. Что касается прошлогодней двойки лидеров, то Google, занял место Amazon, опустившись на третью позицию рейтинга. За 2017 год его стоимость увеличилась на 10% до 120,9 млрд долларов. Крупнейший производитель мобильных телефонов и гаджетов компания Apple осталась на прошлогодней второй позиции, при этом увеличив свою стоимость на 37%. Согласно данным рейтинга стоимость Apple оценивается в 146,3 млрд долларов.

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Теги: Google, Amazon
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