Amazon стала другою за величиною компанією в США

На першому місці серед американських компаній Apple

До завершення торгів 20 березня завдяки зростанню вартості акцій онлайн-рітейлер Amazon вперше обійшов за капіталізацією материнську структуру Google - Alphabet, зайнявши друге місце за цим показником серед американських компаній. Про це пише Reuters з посиланням на дані торгів.

Акції Amazon подорожчали на 2,69%, до 1,586 тис. доларів, що відповідає капіталізації в 768 млрд доларів. Акції Alphabet подешевшали на 0,39%, до 762 млрд доларів. На першому місці знаходиться Apple з капіталізацією 889 млрд доларів.

Як відомо Amazon - один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж товарів масового попиту, найбільша в світі по обороту компанія, що продає товари і послуги через інтернет. У травні 2017 року ціна на акції Amazon вперше подолала поріг в 1 тис. доларів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, американська компанія Amazon вперше стала найдорожчою торговою маркою в світі. Про це свідчать дані рейтингу 500 найдорожчих брендів, складеного консалтинговою компанією Brand Finance.

Згідно з даними рейтингу, за минулий рік компанія збільшила свою вартість на 42%, і стала лідером, обігнавши Google і Apple.

За підсумками 2017 року вартість бренду оцінюється в 150,8 млрд доларів. Що стосується торішньої двійки лідерів, то Google, зайняв місце Amazon, опустившись на третю позицію рейтингу. За 2017 рік його вартість збільшилася на 10% до 120,9 млрд доларів. Найбільший виробник мобільних телефонів і гаджетів компанія Apple залишилася на торішньому другій позиції, при цьому збільшивши свою вартість на 37%. Згідно з даними рейтингу вартість Apple оцінюється у 146,3 млрд доларів.