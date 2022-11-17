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Amazon слідом за Meta може встановити "рекорд" по кількості звільнених співробітників

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Четвер 17 листопада 2022 14:57
Amazon слідом за Meta може встановити "рекорд" по кількості звільнених співробітників Фото: Amazon, слідом за Meta, може встановити "рекорд" по кількості звільнених співробітників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Amazon може звільнити близько 10 тисяч працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Як відзначає видання, скорочення можуть розпочатись вже цього тижня й будуть найбільшими за всю історію існування компанії.

Очікується, що звільнять співробітників департаментів роздрібної торгівлі, кадрів та пристроїв, які працюють над різними девайсами, у тому ж числі й над розумною колонкою Еко.

Водночас масштабні скорочення торкнуться менше 1% усього персоналу компанії й 3% корпоративних працівників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Meta вдалась до наймасовішого скорочення у своїй компанії. За раз звільнила 11 тисяч людей.

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