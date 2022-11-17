Amazon, вслед за Meta, может установить "рекорд" по количеству уволенных сотрудников

Американская компания Amazon может уволить около 10 тысяч работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Как отмечает издание, сокращения могут начаться уже на этой неделе и будут самыми большими за всю историю существования компании.

Ожидается, что уволят сотрудников департаментов розничной торговли, кадров и устройств, работающих над разными девайсами, в том числе и над умной колонкой Еко.

В то же время масштабные сокращения коснутся менее 1% всего персонала компании и 3% корпоративных работников.