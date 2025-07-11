Amazon рік завалював дім жінки посилками, яких вона не замовляла: її життя перетворилося на пекло

Рік посилкового кошмару

Дім мешканки Каліфорнії на ім'я Кей перетворився на справжнє пекло після того, як протягом останнього року вона отримала сотні гігантських посилок від Amazon, які ніколи не замовляла.

Вона накопичила стільки коробок, що вони майже по самі плечі завалили її під'їзну доріжку, викликаючи побоювання, що скоро їй не буде де припаркувати авто.

"Коли ми повернулися додому, все було саме так. Я навіть не могла запросити маму додому… Це просто суцільне пекло ", - розповіла Кей, вказуючи на купи пакунків біля свого порогу.

Кей додала, що ця гора пакунків - лише "мізерна частина", адже вона відмовилася від доставки ще більшої кількості посилок.

Жінка отримала сотні посилок від Amazon, які не замовляла (Фото: ABC7)

Чому всі коробки прийшли на її адресу?

Величезні коробки містили чохли для автомобільних сидінь зі штучної шкіри від китайського продавця на Amazon під назвою Liusandedian. Цей продавець рекламує чохли марки Etkin, які підходять для різних моделей авто.

Проте, судячи з купи повернутих коробок у домі Кей в Сан-Хосе, чимало клієнтів залишилися незадоволеними. Понад 40% відгуків про Liusandedian мають незадовільний рейтинг в одну зірку.

Виявилося, що Liusandedian вказав адресу Кей на етикетках для повернення товарів, що й стало причиною такого безладу.

Багато клієнтів скаржилися, що не отримали відшкодування, а одна клієнтка зазначила, що, заплативши за товар понад 129 доларів, за його повернення їй довелося б віддати 124 долари.

"Часто повернення коштує понад 50% від суми, яку вони за це заплатили. Крім того, ці покупці не отримають своїх грошей назад!" - зазначила Кей.

Коробки приходили цілий рік і заполонили увесь двір (Фото: ABC7)

Продавець забирати коробки відмовився, Amazon теж

Кей розповіла, що кілька разів зверталася до Amazon і подала шість офіційних скарг.

"Щоразу мене абсолютно запевняли, що це припиниться… Ви більше не отримуватимете таких посилок, ви почуєте від нас через 24, 48 годин…", - розповіла вона.

Проте посилки продовжували надходити, ускладнюючи навіть відвідування її 88-річної матері-інваліда.

Amazon радив Кей відвезти посилки до USPS або FedEx, або ж віддати їх чи пожертвувати. За всі незручності компанія електронної комерції запропонувала їй лише 100 доларів на подарунковій картці.

"Чому це мій обов'язок позбуватися цього, якщо ваш продавець не дотримується ваших правил Amazon?" - обурилася Кей.

Жінка рік не могла позбавитися від чужих посилок (Фото: ABC7)

Як від коробок вдалося позбавитися

Нарешті, у середу, після того, як місцевий телеканал KGO звернувся до Amazon із запитом щодо цієї проблеми, компанія відреагувала і відправила персонал для того, щоб забрати всі посилки.

"Ми перепросили перед клієнткою та працюємо безпосередньо з нею, щоб забрати будь-які посилки, водночас вживаючи заходів для остаточного розв'язання цієї проблеми", - повідомили в Amazon.

Кей просто розплакалася від радості, коли побачила, що проблему нарешті вирішено.

"Я плакала від того, що хтось справді відповів мені… після року спроб змусити когось просто вислухати мене. Це було таке полегшення!" - сказала вона.