Селфі ціною шедевра: турист знищив 300-річну портрет Медічі на очах у працівників музею

В італійській галереї Уффіці у Флоренції турист хотів зробити селфі біля старовинної картини 1712 року і раптом спіткнувся. Те, що сталося далі, викликало шок не тільки у працівників музею, а й у відвідувачів.

Що сталося з відомим шедевром придворного художника родини Медічі буквально за одну секунду, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Невдале селфі потрапило на камери спостереження

Минулої суботи неназваний турист підійшов до барокової картини 1712 року "Портрет Фердинандо де Медічі, великого принца Тосканського", яку написав Антон Доменіко Габбіані на піку своєї кар'єри придворного художника.

На камерах спостереження було видно, що турист хотів відтворити позу принца на картині, але він втратив рівновагу та впав назад, на полотно. Почувся хруст і картина розірвалася.

Після цього турист швиденько встав, заклав руки за спину і почав вдавати, що просто вивчає портрет. І все це сталося прямо на очах у приголомшених відвідувачів музею.

Що буде з картиною?

Картина отримала пошкодження у виді отвору розміром с кулак. Зараз її вилучено з публічного доступу та передано на реставрацію.

Працівники музею повідомили про інцидент у поліцію і передали усі відео з камер спостереження. Тепер проводиться розслідування.

"Сьогодні турист, який хоче зробити мем перед картиною, відступив у позі, в який зображений принц Медічі, зіпсував поверхню полотна. Проблема відвідувачів, які приходять до музеїв, щоб створювати меми або селфі для соціальних мереж, є надзвичайно поширеною", - розповів після інциденту директор музею Уффіці Сімоне Верде.

Він запевнив, що тепер будуть встановлені дуже жорсткі обмеження, які запобігатимуть такій поведінці, несумісною з метою установ та повагою до культурної спадщини.

Другий "некультурний" випадок за тиждень

За останній тиждень це вже другий випадок в Італії, коли туристи знищують цінні експонати в музею. Декілька днів тому музеї закликали відвідувачів поважати мистецтво, оскільки турист сів на відомий кришталевий стілець і розбив його.

Це було відоме "крісло Ван Гога", названого на честь легендарного голландського художника, яке зберігалося в Палаццо Маффеї, художній галереї у Вероні.

На відео було зафіксовано пару, яка позує для фотографій біля стільця і чекає, поки піде охоронець. Жінка вдала, що вона сідає, але тендітний стілець навіть не дочекався, поки вона сяде повністю і тріснув.

Цей стілець був зроблений італійським художником Ніколою Боллою й експонат був прикрашений кристалами Сваровські.

Працівники музею опублікували запис з камер на своїй сторінці у соцмережах і назвали такий вчинок "безвідповідальним".