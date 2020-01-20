Amazon разрабатывает терминалы для оплаты покупок по отпечатку ладони

Американская компания Amazon разрабатывает терминалы, в которых можно будет расплачиваться с помощью отпечатка ладони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, терминалы могут появиться в кофейнях, ресторанах быстрого питания и других торговых точках, которые вынуждены ежедневно проводить множество операций с клиентами.

По данным издания, Amazon подал заявку на патент на "бесконтактную систему биометрической идентификации", включающую сканер, который делает изображение ладони пользователя.

Отмечается, что терминалы с оплатой по отпечатку ладони находятся на ранней стадии разработки.

Напомним, компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи. Технология позволит повысить совместимость между "умными" устройствами для дома.

Кроме того, осенью 2018 года стоимость компании Amazon превысила 1 трлн долларов. Компания стала второй в США, кому удалось превысить отметку в трлн долларов.