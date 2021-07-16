Amazon приходит в Украину: будет развивать облачные технологии

Американский гигант Amazon будет работать в Украине. Но пока речь идет о сотрудничестве в сфере облачных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - отметил Федоров.

Вместе с Amazon Web Services намерены ускорить развитие облачных технологий в Украине, цифровую трансформацию и внедрять инновации: