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Amazon приходить до України: буде розвивати хмарні технології

Автор: РБК-Україна

Американський гігант Amazon працюватиме в Україні. Але поки мова йде про співпрацю в сфері хмарних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, з Amazon підписали меморандум про співпрацю.

"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що до Україну можна і треба заходити", - зазначив Федоров.

Разом з Amazon Web Services мають намір прискорити розвиток хмарних технологій в Україні, цифрову трансформацію і впроваджувати інновації:

  • розвивати навички роботи з хмарними технологіями. Українські університети зможуть безкоштовно приєднатися до програми AWS Academy
  • модернізувати IT-системи та політику Мінцифри у сфері хмарних технологій.
  • впроваджувати стратегії міністерства з розвитку IT-інфраструктури та поширення хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення
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