Прибуток Amazon в 2-му кварталі зріс у 13 разів

Значна частина успіху зумовлена прогресом Amazon у галузі хмарних сервісів

Гігант онлайн-рітейлу Amazon у другому кварталі цього року показав прибутки, які вдвічі перевищили очікування біржі. Про це повідомляє видання DW.

Зокрема, опубліковані 26 липня документи компанії свідчать про прогнозований високий рівень продажів восени.

Вказано, що у другому кварталі Amazon отримав прибуток у розмірі 2,5 мільярда доларів, тоді як за аналогічний період торік компанія заробила лише 197 мільйонів доларів.

У звіті рітейлера також зазначається, що її бізнес ефективно шукає можливості компенсувати дорогу швидку доставку за рахунок контролю витрат та розвитку високомаржинальних підрозділів, як-от хмарних сховищ даних та хмарних обчислень.

Крім того, доходи компанія планує інвестувати в нові сфери, зокрема, доставлення свіжих овочів та фруктів по всіх США.

"Ми бачимо більшу, ніж очікувалося, ефективність у багатьох наших інвестиціях у речі на кшталт сховищ, дата-центрів та маркетингу", - заявив фінансовий директор Amazon Браян Олсавські.

Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною у сучасній історії, стан його активів перевищує 150 мільярдів доларів.

Як писало РБК-Україна, у березні президент США Дональд Трамп звинуватив інтернет-компанію Amazon у несплаті податків. "Вони платять мало або взагалі не платять податки виконавчої влади американських штатів або місцевої влади. Використовують нашу поштову службу як хлопчика з доставки (що завдає великої шкоди Сполученим Штатам) і змушують тисячі рітейлерів закриватися", - заявив голова США.