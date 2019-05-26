В Алжире могут перенести выборы из-за отсутствия кандидатов

Иллюстративное фото (france24.com)

Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая

В Алжире могут перенести президентские выборы в связи с тем, что никто из кандидатов не подал документы в установленный срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аль-Хабар".

Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.

Министрество внутренних дел Алжира сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за пост президента.

Отметим, внеочередные президентские выборы в Алжире были назначены на 4 июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 мая в Алжире начались массовые протесты с требованием устранения правящей элиты страны. В протестах принимают десятки тысяч людей по всей стране. Отмечается, что несмотря на попытки военных ослабить напряжение, протесты продолжаются уже двенадцатую пятницу подряд.

Протестующие также требуют отставки временного исполняющего обязанностей президента страны Абделькадера Бенсалаха, который заменил на этой должности Абдельазиза Бутефлику.

Напомним, президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.