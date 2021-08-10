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В Алжире лесные пожары добрались до жилых домов: есть погибшие и пострадавшие

Автор: Наталья Скороход

В Алжире лесные пожары возникли возле жилых домов. В результате 3 человека погибли, 4 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственное информационное агентство страны сообщило о последствиях пожара, который возник в горных районах к востоку от столицы Алжир. Огонь достиг жилых домов и жителям пришлось бежать от стихии.

В результате пожаров трое человек погибли, еще четверо пострадали.

Напомним, что в Алжире произошло крушения украинского самолета АН-12. В результате погибли члены экипажа.

Также сообщалось, что в Алжире столкнулись два автобуса. Это привело к 20 жертвам и десяткам пострадавших.

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Пожар