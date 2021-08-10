В Алжире лесные пожары добрались до жилых домов: есть погибшие и пострадавшие

Государственное информационное агентство страны сообщило о последствиях пожара, который возник в горных районах к востоку от столицы Алжир. Огонь достиг жилых домов и жителям пришлось бежать от стихии.

В результате пожаров трое человек погибли, еще четверо пострадали.