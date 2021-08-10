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В Алжирі лісові пожежі дісталися житлових будинків: є загиблі та постраждалі

Автор: Наталья Скороход

В Алжирі лісові пожежі виникли біля житлових будинків. В результаті 3 людини загинули, 4 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державне інформаційне агентство країни повідомило про наслідки пожежі, яка виникла в гірських районах на сході від столиці Алжир. Вогонь досяг житлових будинків і жителям довелося тікати від стихії.

В результаті пожежі троє людей загинули, ще четверо постраждали.

Нагадаємо, що в Алжирі сталася аварія українського літака АН-12. В результаті загинули члени екіпажу.

Також повідомлялося, що в Алжирі зіткнулися два автобуси. Це призвело до 20 жертв і десятків постраждалих.

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Пожежа