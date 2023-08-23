Алюмінієві конструкції: великі плюси для великих вікон

Усім відомо, що металопластикові вікна є найбільш розповсюдженими і доступними у виробництві та встановленні. Але який матеріал обрати, якщо за проєктом потрібно виконати якісне скління габаритного вікна нестандартного дизайну і при цьому зберегти візуальну легкість конструкції та максимальну кількість світла?

У такому випадку саме час подумати про вікна з алюмінію! Завдання у таких вікон практично такі ж, як у металопластикових: енергоефективність, комфортний мікроклімат у приміщенні, світлопропускання, захист від зовнішніх факторів, міського шуму, пилу тощо. Проте у них є ряд своїх важливих особливостей, суттєвих відмінностей і переваг.

На що варто звернути увагу?

Конструкція з алюмінію має високий рівень статичності. Вона дуже міцна, тому навіть дуже велике вікно матиме естетичний вигляд. Алюмінієві вікна можна проєктувати з мінімальною кількістю поділу на частини та з використанням гартованого скла, що робить їх безпечними. Такі вікна стануть відмінним вибором для сучасного скління у приватних будинках, котеджах, квартирах або офісах.

У разі встановлення в квартирі не зайвим буде великий ступінь протизламності. Завдяки своїй міцності алюмінієва конструкція не деформується у разі впливу на неї сторонніх предметів (наприклад, викрутки, лома тощо).

Алюмінієвий сплав не боїться перепадів температур, оскільки має низький коефіцієнт лінійного розширення. Тому його найбільше використовують для скління в країнах зі спекотним кліматом.

Для опалюваних приміщень можна встановити алюмінієві вікна з теплим профілем (з двох частин, з’єднаних спеціальними поліамідними термовставками). Вікна з такими профілями мають високий рівень енергоефективності, тому й ідеальні для встановлення у будинках, де постійно живуть люди.

Якщо говорити про сам матеріал, варто звернути увагу на його екологічність та довговічність. Алюмінієвий сплав не окислюється, не виділяє шкідливих речовин у разі впливу високих температур. Власне, він взагалі не боїться перепадів температур і впливу ультрафіолету, не деформується, не плавиться у випадку пожежі, має високий рівень зносостійкості поверхні. Такі вікна можуть прослужити навіть 80 років!

Останньою у нашому списку, але не за важливістю, є різноманітність дизайнерських рішень. Вікна з алюмінію вирізняються широким вибором форми та розміру, можливістю імітувати різні фактури. Алюмінієвий профіль можна пофарбувати у будь-який колір, при цьому свого відтінку з часом він не змінить.

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