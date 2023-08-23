Алюминиевые конструкции: большие плюсы для больших окон

Всем известно, что металлопластиковые окна наиболее распространены и доступны в производстве и установке. Но какой материал выбрать, если по проекту нужно выполнить качественное остекление габаритного окна нестандартного дизайна и сохранить визуальную легкость конструкции и максимальное количество света?

В таком случае самое время подумать об окнах из алюминия! Задачи таких окон практически такие же, как у металлопластиковых: энергоэффективность, комфортный микроклимат в помещении, светопропускание, защита от внешних факторов, городского шума, пыли и т.д. Однако у них есть ряд своих важных особенностей, существенных отличий и преимуществ.

На что следует обратить внимание?

Конструкция из алюминия имеет высокий уровень статичности. Она очень прочная, поэтому даже очень большое окно будет выглядеть эстетично. Алюминиевые окна можно проектировать с минимальным количеством разделения на части и с использованием каленого стекла, что делает их безопасными. Такие окна станут отличным выбором для современного остекления в частных домах, коттеджах, квартирах или офисах.

В случае установки в квартире не лишним будет большая степень противовзломности. Благодаря своей прочности алюминиевая конструкция не деформируется при воздействии на нее посторонних предметов (например, отвертки, лома и т.п.).

Алюминиевый сплав не деформируется от перепада температур, так как имеет низкий коэффициент линейного расширения. Поэтому его больше всего используют для остекления в странах с жарким климатом.

Для отапливаемых помещений можно установить окна с теплым профилем (из двух частей, соединенных специальными полиамидными термовставками). Окна с такими профилями имеют высокий уровень энергоэффективности, поэтому идеальны для установки в домах, где постоянно живут люди.

Если говорить о самом материале, следует обратить внимание на его экологичность и долговечность. Алюминиевый сплав не окисляется, не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур. По сути, он вообще не боится перепадов температур и воздействия ультрафиолета, не деформируется, не плавится в случае пожара, имеет высокий уровень износостойкости поверхности. Такие окна могут прослужить даже 80 лет!

Последним в нашем списке, но не по важности, разнообразие дизайнерских решений. Окна из алюминия отличаются широким выбором формы и размера, возможностью имитировать разные фактуры. Алюминиевый профиль можно выкрасить в любой цвет, при этом своего оттенка со временем он не изменит.

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