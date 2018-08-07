На Аляске разбился пассажирский самолет, есть погибшие

В результате аварии погибли 4 человека, еще 1 пассажир считается пропавшим без вести

На Аляске, 4 августа, потерпел крушение обзорный самолет, в результате чего погибли четыре человека и еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, легкомоторный самолет разбился к юго-западу от горы Денали.

Отмечается, что, несмотря на то, что инцидент произошел еще в субботу, тела погибших обнаружили только в понедельник, 6 августа.

Также сообщается, что на борту воздушного судна были четверо туристов из Польши и пилот. Один из находившихся в самолете до сих пор считается пропавшим без вести. Спасатели полагают, что он погиб, но его тело пока не найдено.

Как пишет издание Associated Press, поиски осложняют неблагоприятные погодные условия.

Напомним, ранее, 4 августа, в швейцарских Альпах потерпел крушение самолет Junkers Ju-52.

Было известно, что самолет летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорф в Цюрихе.

По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Добавим, что потерпевшее крушение авиасудно является ретро-самолетом времён Второй Мировой войны.

Позже в полиции Швейцарии сообщили, что в результате аварии погибли 20 человек.

Сообщалось, что никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил. Также отмечалось, что среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин.