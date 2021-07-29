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На Алясці стався потужний землетрус. Оголошено загрозу цунамі

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Аляска, Четвер 29 липня 2021 09:43
На Алясці стався потужний землетрус. Оголошено загрозу цунамі Фото: на Алясці стався потужний землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 8,1 на території штату Аляска. Є загроза цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Геологічної служби США.

За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.

Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6.

На Алясці стався потужний землетрус. Оголошено загрозу цунамі

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Аляска землетрус цунами
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