На Алясці стався потужний землетрус. Оголошено загрозу цунамі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Геологічної служби США .

За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.

Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6.