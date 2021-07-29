На Алясці стався потужний землетрус. Оголошено загрозу цунамі
Фото: на Алясці стався потужний землетрус (GettyImages)
Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 8,1 на території штату Аляска. Є загроза цунамі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Геологічної служби США.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.
Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6.