На Алясці відбулися землетруси магнітудою від 2,5 до 6,4 балів

Найсильніші поштовхи сталися біля міста Кактовик

За останню добу на Алясці сталося 102 землетруси магнітудою від 2,5 до 6,4 балів. Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11 кілометрів, в 65 кілометрах на північний захід від міста Кактовик.

Загальна кількість підземних поштовхів склала 102 рази. Їх магнітуда коливається від 2,4 бала до 6,4.

Інформація про потерпілих або руйнування в результаті землетрусу не надходило. Про загрози цунамі оголошено не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Індонезії кількість загиблих зросла до 381. Губернатор постраждалої провінції підкреслив, що стан 670 осіб оцінюється як дуже важкий.