На Алясці оголошено режим НС

Відомостей про постраждалих у результаті землетрусу поки немає
Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію в штаті Аляска на рівні федеральної влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Білого дому.
"Президент Дональд Трамп оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вжитих зусиль держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом у районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада", - йдеться в повідомленні.
Відповідне розпорядження Трампа уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля в наданні допомоги.
Також повідомляється, що для відновлення постраждалих районів буде виділено кошти з федерального бюджету.
Фото: землетрус на Алясці
Відомостей про постраждалих у результаті землетрусу на Алясці поки немає.
Road damaged after the M 7.2 earthquake in Anchorage, Alaska.#anchoragequake #Anchorage #alaska #earthquake @spann pic.twitter.com/sOuwBx4VnF— Buitengebieden (@buitengebieden) November 30, 2018
Нагадаємо, на Алясці в п'ятницю, 30 листопада, стався землетрус магнітудою 7,0, було оголошено про загрозу цунамі.