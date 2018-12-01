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На Алясці оголошено режим НС

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 05:12
На Алясці оголошено режим НС
Фото: землетрус на Алясці (twitter.com/SvrTroposphere)

Відомостей про постраждалих у результаті землетрусу поки немає

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про надзвичайну ситуацію в штаті Аляска на рівні федеральної влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Білого дому.

"Президент Дональд Трамп оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вжитих зусиль держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом у районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження Трампа уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля в наданні допомоги.

Також повідомляється, що для відновлення постраждалих районів буде виділено кошти з федерального бюджету.

 

Фото: землетрус на Алясці

Відомостей про постраждалих у результаті землетрусу на Алясці поки немає.

Нагадаємо, на Алясці в п'ятницю, 30 листопада, стався землетрус магнітудою 7,0, було оголошено про загрозу цунамі.

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