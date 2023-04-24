UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Альянс потребує амбітних рішень. Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

За його словами, на зустрічі з Каллас було обговорено очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.

"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України.

"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Він підтвердив, що майбутнє України в альянсі, тому НАТО зробить все, щоб це стало можливим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України