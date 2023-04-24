Альянс потребує амбітних рішень. Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.
За його словами, на зустрічі з Каллас було обговорено очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.
"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент.
Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України.
"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - підкреслив він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Він підтвердив, що майбутнє України в альянсі, тому НАТО зробить все, щоб це стало можливим.
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