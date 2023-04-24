Альянс нуждается в амбициозных решениях. Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

По его словам, на встрече с Каллас было обсуждено ожидание предстоящего саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы - Вильнюсе.

"Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение по вступлению Украины.

"Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО", - подчеркнул он.