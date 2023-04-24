RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Альянс нуждается в амбициозных решениях. Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

По его словам, на встрече с Каллас было обсуждено ожидание предстоящего саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы - Вильнюсе.

"Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение по вступлению Украины.

"Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе. По его словам, глава государства посетит саммит.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Он подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все возможное.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины