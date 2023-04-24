Альянс нуждается в амбициозных решениях. Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.
По его словам, на встрече с Каллас было обсуждено ожидание предстоящего саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы - Вильнюсе.
"Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО", - сказал президент.
Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение по вступлению Украины.
"Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО", - подчеркнул он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе. По его словам, глава государства посетит саммит.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Он подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все возможное.
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