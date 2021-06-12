Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию "Голоса" в поддержку Крымской платформы

"Семь лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины привели к десяткам тысяч потерь и миллионов внутренне перемещенных лиц. Это не просто нарушение суверенитета Украины, а прямая атака на основы европейской демократии и принципы международного права. Объединение усилий для защиты Украины - это залог мирного будущего всей Европы", - подчеркнул во время своего выступления народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук, автор проекта резолюции.

Партия "Голос" призывала членов ALDE и Европейский союз поддержать Крымскую платформу, продолжить политику непризнания аннексии АР Крым и г. Севастополь, осудить нарушения фундаментальных прав и свобод человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, в особенности преследование крымских татар, усилить международное давление на РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крымскую платформу сегодня поддерживают все больше мировых стран и международных организаций. Это результат нашей постоянной коммуникации с коллегами по миру, что Россия - оккупант и уже восьмой год постоянно нарушает права наших людей в Крыму. Наша цель - увеличить количество стран, которые поддерживают нас на международных площадках. Вопрос деоккупации Крыма должен постоянно быть на первых полосах всех мировых СМИ", - сказал депутат "Голоса" и сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа Рустем Умеров.

Напомним, в апреле альянс уже выступил с публичным заявлением об осуждении обострения на линии разграничения, спровоцированного Российской Федерацией.

Соответствующее заявление партия ALDE опубликовала после онлайн-встречи с лидером партии "Голос" Кирой Рудык.