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Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию "Голоса" в поддержку Крымской платформы

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Киев, Суббота 12 июня 2021 16:50
Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию "Голоса" в поддержку Крымской платформы Фото: ALDE одобрил резолюцию "Голоса" (facebook.com / GolosZmin)
Автор: РБК-Украина

Конгресс "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) одобрил резолюцию партии "Голос" об осуждении агрессии Российской Федерации и на поддержку Крымской платформы.

Об этом говорится на сайте "Голоса".

"Семь лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины привели к десяткам тысяч потерь и миллионов внутренне перемещенных лиц. Это не просто нарушение суверенитета Украины, а прямая атака на основы европейской демократии и принципы международного права. Объединение усилий для защиты Украины - это залог мирного будущего всей Европы", - подчеркнул во время своего выступления народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук, автор проекта резолюции.

Партия "Голос" призывала членов ALDE и Европейский союз поддержать Крымскую платформу, продолжить политику непризнания аннексии АР Крым и г. Севастополь, осудить нарушения фундаментальных прав и свобод человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, в особенности преследование крымских татар, усилить международное давление на РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крымскую платформу сегодня поддерживают все больше мировых стран и международных организаций. Это результат нашей постоянной коммуникации с коллегами по миру, что Россия - оккупант и уже восьмой год постоянно нарушает права наших людей в Крыму. Наша цель - увеличить количество стран, которые поддерживают нас на международных площадках. Вопрос деоккупации Крыма должен постоянно быть на первых полосах всех мировых СМИ", - сказал депутат "Голоса" и сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа Рустем Умеров.

Напомним, в апреле альянс уже выступил с публичным заявлением об осуждении обострения на линии разграничения, спровоцированного Российской Федерацией.

Соответствующее заявление партия ALDE опубликовала после онлайн-встречи с лидером партии "Голос" Кирой Рудык.

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