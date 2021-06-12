Альянс європейських ліберал-демократів схвалив резолюцію "Голосу" на підтримку Кримської платформи

Конгрес "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) схвалив резолюцію партії "Голос" про засудження агресії Російської Федерації та на підтримку Кримської платформи .

"Сім років збройної агресії Російської Федерації проти України призвели до десятків тисяч втрат та мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Це не просто порушення суверенітету України, а пряма атака на основи європейської демократії та принципи міжнародного права. Об’єднання зусиль для захисту України - це запорука мирного майбутнього всієї Європи", - підкреслив під час свого виступу народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук, автор проекту резолюції.

Партія "Голос" закликала членів ALDE та Європейський союз підтримати Кримську платформу, продовжити політику невизнання анексії АР Крим та м. Севастополь, засудити порушення фундаментальних прав і свобод людини на тимчасово окупованих Росією територіях України, в особливості переслідування кримських татар, посилити міжнародний тиск на РФ аж до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Кримську платформу сьогодні підтримують все більше світових країн та міжнародних організацій. Це результат нашої постійної комунікації з колегами по світу, що Росія - окупант і вже восьмий рік постійно порушує права наших людей в Криму. Наша мета - збільшити кількість країн, які підтримують нас на міжнародних майданчиках. Питання деокупації Криму має постійно бути на перших шпальтах всіх світових ЗМІ", - сказав депутат "Голосу" та співголова міжфракційного об‘єднання Кримська платформа Рустем Умєров.

Нагадаємо, у квітні альянс вже виступив з публічною заявою про засудження загострення на лінії розмежування, спровоковане Російською Федерацією.

Відповідну заяву партія ALDE опублікувала після онлайн-зустрічі з лідером партії "Голос" Кірою Рудик.