Альянс авторитарных режимов РФ и Китая? У Путина ответили на слова Борреля

В ЕС ранее заявили, что Китай и Россия могут создать мощный альянс двух авторитарных стран. В Кремле заявили, что Евросоюз якобы не может давать таких оценок странам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

По его словам, у ЕС нет права давать оценки России и Китаю подобные тем, которые озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы абсолютно не согласны. Во-первых с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки РФ и КНР. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой", - заявил Песков.

Боррель, комментируя совместное заявление Китая и России, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в Китай, называл его основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов.