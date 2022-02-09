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Альянс авторитарних режимів РФ і Китаю? У Путіна відповіли на слова Бореля

Автор: Анастасія Рокитна

В ЄС раніше заявили, що Китай і Росія можуть створити потужний альянс двох авторитарних країн. У Кремлі заявили, що Євросоюз нібито не може давати таких оцінок країнам.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

За його словами, у ЄС немає права давати оцінки Росії і Китаю подібні до тих, які озвучив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми абсолютно не згодні. По-перше з оцінкою того, що мова йде про авторитарні режими. Ми не думаємо, що ЄС має право давати такі оцінки РФ і КНР. Ми великі суверенні країни зі своєю політичною системою", - заявив Пєсков.

Боррель, коментуючи спільну заяву Китаю і Росії, опубліковану за підсумками візиту Володимира Путіна в Китай, називав його підставою для потужного альянсу двох авторитарних режимів.

Нагадаємо, у Пекіні пройшла зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. За її підсумками лідери РФ і Китаю виступили із заявою, в тому числі по НАТО і "гарантіям безпеки" в Європі.

Зазначимо, Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО.

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Володимир ПутінЕвросоюзРосійська ФедераціяКитай