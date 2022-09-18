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Альварес выиграл третий бой против Головкина и сохранил чемпионские пояса в суперсреднем весе

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Лас-Вегас, Воскресенье 18 сентября 2022 10:26
Альварес выиграл третий бой против Головкина и сохранил чемпионские пояса в суперсреднем весе Фото: Сауль "Канело" Альварес защитил 4 чемпионских титула (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес в главном поединке вечера бокса в Неваде победил Геннадия Головкина из Казахстана по решению судейской коллегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

32-летний боксер выиграл титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. "Канело" сохранил за собой титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO.

Бой Альварес – Головкин продолжался все 12 раундов. Мексиканский боксер одержал победу по единогласному решению судей – 116:112, 115:113, 115:113. Для "Канело" эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях (Мейвезеру и Биволу) и двух ничьих.

За сражение Альварес в целом выбросил 487 ударов с точностью 27%. В частности, 85 из них являлись силовыми попаданиями (39%). Головкин всего нанес больше ударов сопернику, но с худшей точностью (23%) и меньшим количеством силовых (только 46).

Отчетный поединок стал третьим в противостоянии Альвареса и Головкина. В сентябре 2017 года первое сражение завершилось скандальной ничьей. В свою очередь в реванше год спустя "Канело" победил казаха по очкам.

Напомним, что украинец Усик выбрал следующего соперника для боя в хевивейте.

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