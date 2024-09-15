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Альварес переміг Берлангу, але втратив титул абсолютного чемпіона світу

Парадайз, Неділя 15 вересня 2024 10:58
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Альварес переміг Берлангу, але втратив титул абсолютного чемпіона світу Фото: Сауль Альварес вкотре захистив титули від зазіхань суперників (x.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес здолав американця Едгара Берлангу в 12-раундовому бою в Неваді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

34-річний мексиканець завдав опоненту першої поразки в професіональній кар'єрі. Бій тривав усі 12 раундів.

Альварес відправив американця в нокдаун у 3-му раунді. Утім, Берланга зумів піднятися і продовжив поєдинок. Зрештою, суперники подолали повну дистанцію бою, а судді одностайно віддали перевагу чемпіону (118:109, 118:109, 117:110).

Альварес зберіг чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO в другій середній вазі. Водночас він перестав бути абсолютним чемпіоном дивізіону. Кілька місяців тому Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала його зустрітися з німцем Вільямом Скаллою, але мексиканський боксер віддав перевагу поєдинку проти Берланги.

Як наслідок, IBF позбавила "Канело" титулу. Тепер він залишається володарем трьох поясів провідних боксерських організацій. Статистика Альвареса в профі-рингу – 62 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки.

До слова, раніше Усик очолив рейтинг найоплачуваніших спортсменів України в 2024 році.

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