Альварес победил Берлангу, но потерял титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

34-летний мексиканец нанес оппоненту первое поражение в профессиональной карьере. Бой длился все 12 раундов.

Альварес отправил американца в нокдаун в 3-м раунде. Впрочем, Берланга сумел подняться и продолжил поединок. В конце концов, соперники преодолели полную дистанцию ​​боя, а судьи единогласно отдали предпочтение чемпиону (118:109, 118:109, 117:110).

Альварес сохранил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO во втором среднем весе. В то же время он больше не является абсолютным чемпионом дивизиона. Несколько месяцев назад Международная боксерская федерация (IBF) обязала его встретиться с немцем Уильямом Скаллой, но мексиканский боксер предпочел поединок против Берланги.

Как следствие, IBF лишила "Канело" титула. Теперь он остается обладателем трех поясов ведущих боксерских организаций. Статистика Альвареса в профи-ринге – 62 победы, 2 ничьих, 2 поражения.