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Альварес – Чарло. Абсолютні чемпіони провели першу битву поглядів: відео

Фото: Сауль Альварес і Джермелло Чарло вийдуть у ринг 30 вересня (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорців

Мексиканський боксер Сауль Альварес і американець Джермелл Чарло вперше зміряли один одного поглядами напередодні осіннього суперпоєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Boxing Champions.

Бій Альварес – Чарло відбудеться 30 вересня у Неваді. У ринг боксери вийдуть на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. У Києві на той час вже буде ніч 1 жовтня (не раніше 01:00).

Середньоваговики запустили промоцію поєдинку. Спеціальна церемонія пройшла в Нью-Йорку. Альварес і Чарло попозували для фотографів і влаштували прем'єрну битву поглядів.

Обидва зіркові боксери зібрали повну колекцію чемпіонських поясів. "Канело" Альварес – у другій середній вазі, а Чарло – першій середній. Обидва після бою втратять пояси WBO, оскільки відмовилися від обов'язкового захисту титулів заради битви "абсолютних чемпіонів".

Альварес на профі-рингу провів 63 поєдинки. У них він здобув 59 перемог (39 нокаутів) і зазнав двох поразок. Ще два бої завершилися нічиїми. Натомість Чарло виходив у ринг 37 разів – 35 перемог (19 нокаутів), 1 поразка, 1 нічия.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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