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В Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів, - "АТЕШ"

Ілюстративне фото: у Криму лунали вибухи 23 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У місті Алушта, що у тимчасово окупованому Криму, було уражено вузол зв'язку російських окупантів в ніч на п'ятницю, 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

За даними партизан, під атакою опинилась військова частина № 28735.Яка є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Партизани зауважили, що раніше це була українська військова частина, але після окупації її почали використовувати росіяни.

"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження від СОУ", - сказано у повідомленні.

Вибухи в Криму

Ввечері четверга, 23 травня, в окупованому Криму було оголошено тривогу. Місцеві жителі заявили про вибухи у низці міст - Сімферополі, Алушті, Джанкої.

Пізніше росіяни традиційно повідомили про ракетну атаку і те, що всі цілі нібито були збиті ППО. Однак в Алушті терміново викликали медпрацівників на роботу, а також місцеві заявляли про велику кількість швидких, які рухались у бік Семидвір'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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