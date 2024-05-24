В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов, - "АТЕШ"

По данным партизан, под атакой оказалась военная часть № 28735. Являющаяся важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Партизаны отметили, что раньше это была украинская военная часть, но после оккупации ее стали использовать россияне.

"Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Вечером четверга, 23 мая, в оккупированном Крыму была объявлена тревога. Местные жители заявили о взрывах в ряде городов – Симферополе, Алуште, Джанкое.

Позже россияне традиционно сообщили о ракетной атаке и о том, что все цели якобы были сбиты ПВО. Однако в Алуште срочно вызвали медработников на работу, а также местные заявляли о большом количестве скорых, двигавшихся в сторону Семидворья.

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