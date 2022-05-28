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Альтернативи українським прапорам на Донбасі бути не може, - Зеленський

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Київ, Субота 28 травня 2022 00:10
Альтернативи українським прапорам на Донбасі бути не може, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ЗСУ відважно обороняють Донбас, захищають регіон так, як дозволяє наявний на сьогоднішній день оборонний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Як і передбачалося, на Донецькому напрямку склалася дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже через перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація", - підкреслив Зеленський.

Президент України заявив, що ні, і ніколи не буде ніякої реальної альтернативи українським прапорам на Донбасі. Він також зазначив, що якщо окупанти думають, що Лиман або Сєвєродонецьк будуть їх, то вони помиляються. Донбас буде українським. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнування і страждання, Україна все одно відновить кожне місто і кожну громаду.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області. В результаті обстрілу знищено будівлю, в якій знаходилося понад 20 російських офіцерів.

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