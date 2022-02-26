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Альтернативы мобильной связи. На случай непредвиденных ситуаций

Автор: Сергей Сурепин

Мобильные операторы Украины сообщают, что связь будет работать стабильно при любой обстановке в результаты войны России против Украины. Правда, чтобы обеспечить себя связью в случае кибератак - есть альтернативы.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Радиостанции

Альтернатива мобильной связи - радиостанции. Это позволит поддерживать канал коммуникации на расстоянии до 10-15 километров. Общаться можно со всеми, у кого есть рации. Стоит использовать станции, которые поддерживают диапазоны VHF (136-174 МГц) и UHF (400-470 МГц).

Главное преимущество радиостанции - мобильность и возможность работать в широком диапазоне частот. В некоторых станциях есть возможность прослушивать обычный FM.

Стационарная телефония

Самый простой и эффективный способ соединения двух устройств - протянуть кабель между ними. Стационарные телефоны соединяются практически напрямую.

Кабели “Укртелекома” прокладываются через подземные коммуникации. Это усложняет их повреждение при обстреле. Важное преимущество - резервное питание, так как телефоны могут питаться напрямую от телефонной линии.

Спутниковые телефоны

Спутниковые телефоны позволяют поддерживать связь с людьми на любом расстоянии. Их работа не зависит от наземных коммуникаций. Повлиять на их работу могут специализированные глушилки связи.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

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Вторжение России в Украину