Альтернативы мобильной связи. На случай непредвиденных ситуаций

Радиостанции

Альтернатива мобильной связи - радиостанции. Это позволит поддерживать канал коммуникации на расстоянии до 10-15 километров. Общаться можно со всеми, у кого есть рации. Стоит использовать станции, которые поддерживают диапазоны VHF (136-174 МГц) и UHF (400-470 МГц).

Главное преимущество радиостанции - мобильность и возможность работать в широком диапазоне частот. В некоторых станциях есть возможность прослушивать обычный FM.

Стационарная телефония

Самый простой и эффективный способ соединения двух устройств - протянуть кабель между ними. Стационарные телефоны соединяются практически напрямую.

Кабели “Укртелекома” прокладываются через подземные коммуникации. Это усложняет их повреждение при обстреле. Важное преимущество - резервное питание, так как телефоны могут питаться напрямую от телефонной линии.

Спутниковые телефоны

Спутниковые телефоны позволяют поддерживать связь с людьми на любом расстоянии. Их работа не зависит от наземных коммуникаций. Повлиять на их работу могут специализированные глушилки связи.