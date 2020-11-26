Альтернативные законопроекты по Дія City консервируют существующую модель работы IT-бизнеса, - Борняков

Альтернативные законопроекты по запуску специального правового режима Дія City №4303-1 и №4303-2 не улучшат условия ведения IT-бизнеса, законсервировав существующую модель работы. В то же время их принятие может создать риски коррупции и мошенничества.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации и руководитель проекта Дія City Александр Борняков в Facebook.

Он также положительно оценил желание приобщиться к позитивным изменениям, которое проявили авторы альтернативных законопроектов. Однако, их предложения содержат ряд недостатков, считает заместитель министра.

"Мы проанализировали законопроекты и видим, что они интегрируют общие положения, изложенные в 4303, за исключением тех, что собственно дают основные возможности масштабирования экономики", - пишет Борняков.

Так, альтернативные законопроекты не содержат положений относительно охраны авторских прав, стимулирования развития венчурной деятельности, отдельные инструменты английского права, создания стартапов и развития STEM-образования. Данные положения включены в основной законопроект 4303.

"Предложенная в альтернативных законопроектах модель работы через СПД и отсутствие рабочей модели через GIG-работников приведет к консервации существующей практики со всеми ее рисками, блокирует любые наши стремления создать предпосылки для движения вперед и развития рынка найма в IT согласно международных практик", - продолжает заместитель министра.

В то же время предусмотренное в законопроекте 4303-1 сочетание в лице ГНС функций регулятора и субъекта, который верифицирует соответствие резидентов критериям Дія City, создает риски злоупотребления властными полномочиями.

"В нашем основном законопроекте 4303 мы достигли баланса интересов государства и бизнеса. Так, Минцифры является уполномоченным органом и обеспечивает ведение реестра резидентов Дія City, тогда как субъект проверки критериев соответствия – аудитор (то есть, третье лицо, которое имеет необходимую компетенцию и в то же время является независимой как в отношении компании, так и к регулятору), а функции контроля соблюдения требований законодательства остаются в ГНС", - пояснил Борняков.

Возможности для мошенничества возникнут из-за усложнения процедуры лишения статуса резидентов Дія City компаний, которые не соответствуют установленным критериям. Доказывать правомерность такого решения будет необходимо в административном порядке, а срок его осуществление затянется на месяцы и даже годы.

"Хочу еще раз сказать, что мы работаем в постоянном диалоге с индустрией и сейчас остаемся открытыми к обсуждению и поиску общих знаменателей, хотя договоренности уже затрагивались определенными игроками. Также добавлю, что есть целый ряд положений, которые мы готовы принять и интегрировать в доработанный законопроект 4303, ведь мы точно настроены на создание таких условий, при которых Украина выйдет на новый уровень развития экономического роста", - отметил руководитель проекта Дія City.

Напомним, Дія City - это специальный правовой режим для IT-индустрии, который, по словам авторов проекта, позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, в нем не будет существовать границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира будут иметь возможность быстро реализовывать инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять.