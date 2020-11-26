Альтернативні законопроекти щодо Дія City консервують існуючу модель роботи IT-бізнесу, - Борняков 

Альтернативні законопроєкти щодо запуску спеціального правового режиму Дія City №4303-1 та №4303-2 не покращать умови ведення IT-бізнесу, законсервувавши існуючу модель роботи. Водночас їх прийняття може створити ризики корупції та шахрайства.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації та керівник проекту Дія City Олександр Борняков у Facebook.

Він також позитивно оцінив бажання долучитися до позитивних змін, яке виявили автори альтернативних законопроектов. Проте, їх пропозиції містять ряд недоліків, вважає заступник міністра.

"Ми проаналізували законопроекти і бачимо, що вони інтегрують загальні положення, викладені у 4303, за винятком тих, що власне дають основні можливості до масштабування економіки", - пише Борняков.

Так, альтернативні законопроекти не містять положень щодо охорони авторських прав, стимулювання розвитку венчурної діяльності, окремі інструменти англійського права, створення стартапів та розвитку STEM-освіти. Дані положення включені до основного законопроекту 4303.

"Запропонована в альтернативних законопроєктах модель роботи через ФОП і відсутність робочої моделі через GIG-працівників призведе до консервації нині існуючої практики з усіма її ризиками, блокує будь-які наші прагнення створити передумови для руху вперед і розвитку ринку найму в IT відповідно до міжнародних практик", - продовжує заступник міністра.

Водночас передбачене у законопроекті 4303-1 поєднання в особі ДПС функцій регулятора та суб’єкта, що верифікує відповідність резидентів критеріям Дія City створює ризики зловживання владними повноваженнями.

"У нашому основному законопроекті 4303 ми досягли балансу інтересів держави та бізнесу. Так, Мінцифри є уповноваженим органом та забезпечує ведення реєстру резидентів Дія City, тоді як суб’єкт перевірки критеріїв відповідності – аудитор (тобто, третя особа, яка має необхідну компетенцію та водночас є незалежною як стосовно компанії, так і до регулятора), а функції контролю дотримання вимог законодавства залишаються в ДПС", - пояснив Борняков.

Можливості для шахрайства виникнуть через ускладнення процедури позбавлення статусу резидентів Дія City компаній, які не відповідають встановленим критеріям. Доводити правомірність такого рішення буде необхідно в адміністративному порядку, а строк його здійснення затягнеться на місяці та навіть роки.

"Хочу ще раз сказати, що ми працюємо у постійному діалозі з індустрією і зараз залишаємося відкритими до обговорення та пошуку спільних знаменників, хоча домовленості вже порушувалися певними гравцями. Також додам, що є ціла низка положень, які ми готові прийняти та інтегрувати у доопрацьований законопроєкт 4303, адже ми точно налаштовані на створення таких умов, за яких Україна вийде на новий рівень розвитку економічного зростання", - зазначив керівник проекту Дія City.

Нагадаємо, Дія City - це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який, за словами авторів проекту, дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб в Центральній та Східній Європі.

Як зазначають в Міністерстві цифрової трансформації, в ньому не існуватиме меж для інвестицій, створення робочих місць чи розробки новітніх технологій. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати інноваційні та бізнес-ідеї та ефективно їх впроваджувати.