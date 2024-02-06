Альтернатива Twitter. Соцмережа Bluesky стала доступною для всіх
Після року закритого тестування Bluesky дозволила реєструватися всім. Раніше соцмережа допускала нових користувачів лише за допомогою коду-запрошення, щоб гарантувати, що технологія, яка підтримує мережу, зможе впоратися з трафіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Bluesky створив колишній виконавчий директор Twitter (Х) Джек Дорсі. Соцмережу вважають одним з найперспективніших конкурентів платформи X Ілона Маска.
Зазначається, що Bluesky наразі налічує близько 3 млн користувачів.
Однією з ключових ознак соцмережі є децентралізація - у майбутньому це дозволить усім користувачам "створювати власні версії Bluesky" зі своїми правилами й алгоритмами.
Як аналогію гендиректор соцмережі Джей Грабер наводить електронну пошту, де ніщо не заважає спілкуватися людям зі скриньками й від Gmail, і від Outlook, і від Yahoo Mail.
Він зазначає, що таке налаштування соцмережі дасть користувачам більше можливості керувати застосунком.
До того ж користувачі Bluesky можуть підписуватися на стрічки, де алгоритми показують більш популярні публікації у всій соцмережі, або на ту стрічку, контент якої найбільше сподобався саме користувачеві.
Також у Bluesky є стрічки з тематичним контентом - наприклад, про науку або мистецтво.
Окрім того, у майбутньому розробники соцмережі хочуть налагодити монетизацію.
Що відомо про Bluesky
Нагадаємо, минулого року засновник Twitter Джек Дорсі випустив нову соціальну мережу під назвою Bluesky. Додаток є клоном популярної соцмережі.
Додаток має низку функцій, аналогічних Twitter, дає змогу користувачам шукати і стежити за іншими користувачами, створювати пости, зокрема і з фотографіями, та багато іншого.
Однак наразі він перебуває в бета-версії, тому має обмежену кількість користувачів і позбавлений таких функцій, як особисті повідомлення.
Bluesky вперше з'явилася у 2019 році за підтримки Twitter як нового типу децентралізованого стандарту для платформ соціальних мереж. Він офіційно відокремився від Twitter 2021 року і відтоді поповнив ряди клонів Twitter, таких, як Mastodon, які з'явилися після поглинання компанії Ілоном Маском.
Застосунок покликаний дозволити користувачам вирішувати, як вони хочуть бачити та споживати соціальні медіа.
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