Альтернатива Twitter. Соцсеть Bluesky стала доступной для всех

После года закрытого тестирования Bluesky разрешила зарегистрироваться всем. Ранее соцсеть допускала новых пользователей только с помощью кода-приглашения, чтобы гарантировать, что технология, поддерживающая сеть, сможет справиться с трафиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Bluesky создал бывший исполнительный директор Twitter (Х) Джек Дорси. Соцсеть считают одним из самых перспективных конкурентов платформы X Илона Маска.

Отмечается, что Bluesky в настоящее время насчитывает около 3 млн пользователей.

Одним из ключевых признаков соцсети является децентрализация - в будущем это позволит всем пользователям "создавать собственные версии Bluesky" со своими правилами и алгоритмами.

Как аналогию, гендиректор соцсети Джей Грабер приводит электронную почту, где ничто не мешает общаться людям с ящиками и от Gmail, и от Outlook, и от Yahoo Mail.

Он отмечает, что такая настройка соцсети позволит пользователям больше управлять приложением.

К тому же, пользователи Bluesky могут подписываться на ленты, где алгоритмы показывают более популярные публикации во всей соцсети, или на ленту, контент которой больше всего понравился именно пользователю.

Также в Bluesky есть ленты с тематическим контентом - например, о науке или искусстве.

Кроме того, разработчики соцсети хотят наладить монетизацию: например, брать деньги за отдельные функции в приложении или дополнительную комиссию за доступ к частным лентам.

Что известно о Bluesky

Напомним, в прошлом году основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является клоном популярной соцсети.

Приложение имеет ряд функций, аналогичных Twitter, позволяет пользователям искать и следить за другими пользователями, создавать посты, в том числе и с фотографиями, и многое другое.

Однако он находится в бета-версии, поэтому имеет ограниченное количество пользователей и лишен таких функций, как личные сообщения.

Bluesky впервые появилась в 2019 году при поддержке Twitter как нового типа децентрализованного стандарта для платформ социальных сетей. Он официально отделился от Twitter в 2021 году и с тех пор пополнил ряды клонов Twitter, таких, как Mastodon, появившихся после поглощения компании Илоном Маском.

Приложение призвано позволить пользователям решать, как они хотят видеть и потреблять социальные медиа.